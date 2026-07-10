ЦИК утвердила списки кандидатов от партии «Яблоко» на выборы в Госдуму

Центральная избирательная комиссия единогласно утвердила списки кандидатов от партии «Яблоко» для участия в выборах депутатов Госдумы. По итогам проверки документов вопросы возникли только к одному человеку из федерального списка. Кроме того, на данный момент у политического объединения остаются проблемы с открытием специального избирательного счета, необходимого для финансирования кампании





В ходе заседания Центризбиркома было заявлено, что изначально недочеты в документах выявили у 19 человек в федеральном списке и у шести кандидатов по одномандатным округам. Большинство выдвиженцев оперативно исправили ошибки. Исключением стал кандидат Владимир Болдырев, который не предоставил обязательные сведения по своим крупным сделкам. В ЦИК эту ошибку признали неустранимым недостатком, из-за чего он не сможет принять участие в выборах. Все кандидаты-одномандатники свои документы успешно скорректировали.





Председатель партии Николай Рыбаков отметил, что политическая организация принимает участие в выборах депутатов Госдумы уже в девятый раз, понимает весь объем предстоящей работы и считает текущую избирательную кампанию особенной. В ближайшее время партии также предстоит исправить документы уполномоченных по финансовым вопросам.





Выборы в Госдуму запланированы на период с 18 по 20 сентября включительно.