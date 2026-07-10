ФСБ предотвратила атаку 13 дронов с искусственным интеллектом на аэродром в Ростове

Федеральная служба безопасности предотвратила террористический акт на военном аэродроме «Ростов-Центральный», который планировала организовать военная разведка Украины, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы.





По его данным, Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины завербовало гражданина России для подрыва объекта за денежное вознаграждение. Целью планируемой атаки являлось разрушение инфраструктуры, уничтожение личного состава и ликвидация авиационного парка аэродрома.





Для осуществления диверсии украинская сторона планировала задействовать 13 FPV-дронов, оснащенных системами искусственного интеллекта. По данным ведомства, боевая нагрузка каждого беспилотника составляла более одного килограмма взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте. Мужчина, получив от куратора предложение совершить атаку, добровольно обратился в управление безопасности и раскрыл планы украинских спецслужб.





Благодаря своевременному информированию сотрудников ФСБ теракт удалось предотвратить на стадии его подготовки. Присланные беспилотники были обнаружены и деактивированы. Мужчина успел получить от иностранной разведки аванс в размере 20% от обещанной суммы, после чего связь с куратором была прервана. В настоящее время продолжаются оперативные мероприятия по установлению всех лиц, причастных к организации данного нападения.