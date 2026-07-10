В Ростовской области продолжается отражение массированной воздушной атаки, в ходе которой силы противовоздушной обороны уничтожили порядка 35 беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.





По его данным, удары были зафиксированы в Таганроге и Азове, а также в Азовском и Матвеево-Курганском районах. В результате налета на земле возникло несколько крупных пожаров.





В Таганроге экстренные службы ликвидируют возгорание на территории морского порта, а в Азове огонь охватил два объекта хранения нефтепродуктов. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.





На фоне сохраняющейся беспилотной угрозы власти Таганрога начали эвакуацию местных жителей, чьи жилые дома попали в зону чрезвычайной ситуации. Глава города Светлана Камбулова призвала граждан соблюдать меры предосторожности, не приближаться к фрагментам сбитых БПЛА и сразу сообщать о них в правоохранительные органы.





Одновременно с этим атаке БПЛА подвергся и соседний Краснодарский край. По сообщению регионального оперативного штаба, в результате падения обломков сбитого дрона началось возгорание на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода, который расположен в Северском районе Кубани. На месте происшествия работают профильные службы.