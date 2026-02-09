Собянин доложил Путину о реализации в Москве национальных проектов

Мэр Москвы Сергей Собянин встретился с президентом России Владимиром Путиным и рассказал ему о реализации национальных проектов в столице. Об этом глава города сообщил в своем канале в MAX.





Сергей Собянин подвел итоги 2025 года и представил масштабные планы развития столицы. Несмотря на сложный год, Москва сохранила положительную динамику: предварительный рост ВРП составил 2,3%, а объем инвестиций достиг девяти триллионов рублей.





Москва вносит вклад в реализацию наццели построения эффективной экономики





Москва сохранила положительную экономическую динамику в 2025 году, внеся вклад в достижение национальных целей развития, сообщил Собянин.





«У нас обычно риторика, что год был непростой, — этот год тоже был непростой. Тем не менее мы сохранили положительную динамику по большинству отраслей экономики, социального развития, не прекратили ни одну программу», — заявил Собянин.





По предварительным оценкам, рост валового регионального продукта Москвы за год составил 2,3%. С 2020 года ВРП столицы увеличился на 28,4%. Рост обеспечен инвестициями: их объем в 2025 году достиг девяти триллионов рублей, что на 4% больше, чем годом ранее. С 2020 года инвестиции в основной капитал выросли в 1,6 раза, а за шесть лет — на 63%.





«На чем она основана? Она основана на развитии инфраструктуры. Инвестиции в основной капитал — уже достаточно неплохие результаты за шесть лет: на 63 процента нарастили объемы, хотя уже база была очень высокая. Мы до этого уже нарастили достаточно серьезно, и еще на 63 процента за эти годы инвестиций: это инфраструктура, это строительство, это промышленность», — пояснил мэр.





Он подчеркнул, что в столице поддерживают высокотехнологичные производства и реализуют задачу по обеспечению технологической независимости экономики.





Москва делает ставку на развитие высокотехнологичной промышленности





Москва планирует практически удвоить площади современной промышленной инфраструктуры к 2032 году — с нынешних 13 миллионов до 25,3 миллиона квадратных метров.





«Мы предполагаем в ближайшие годы увеличить вдвое практически — к 2032 году — объем промышленных площадей», — отметил Собянин.





Рост будет обеспечен за счет строительства 12,2 миллиона «квадратов» новых производственных корпусов. В 2025 году уже введено 850 тысяч квадратных метров, включая Национальный космический центр, Московский центр фотоники и фармацевтическое производство «Генериум-Некст».





Главная задача — стать лидером в области технологий. Столица намерена занять первое место в стране по производству фармацевтических препаратов в ближайшие четыре-пять лет и увеличить долю высокотехнологичных отраслей в доходах предприятий с 38% до более чем 50% к 2030 году. Для привлечения инвесторов город предоставляет землю за символическую плату в 1 рубль в год, компенсирует процентные ставки по кредитам и предлагает налоговые льготы.





Параллельно создается система подготовки кадров для новой промышленности. Модернизировано 90% программ в колледжах, где до 70% времени отводится практике. Созданы четыре флагманских центра практической подготовки, а к 2027 году будет переоборудовано более 2000 мастерских и лабораторий. 95% выпускников колледжей успешно трудоустраиваются по профессии.





«За счет нескольких этих программ, по сути дела, воссоздается промышленность города, и не только достигается предыдущий уровень — мы двигаемся вперед», — резюмировал Сергей Собянин.





Развитие транспортной системы





За несколько лет доля новых поездов выросла с 50% до 100%, а средний возраст вагонов сократился с 23 до пяти лет — такие темпы являются мировым рекордом для пригородных перевозок. Общий парк МЦД и Московского центрального кольца (МЦК) теперь насчитывает 469 современных составов. Суточный пассажиропоток на этих линиях достиг 2,2 миллиона человек, что в 2,8 раза больше, чем в 2010 году.





Половина поездок совершается в пределах Москвы, что фактически создало новый вид транспорта — «наземное метро». Также начато обновление парка на Ярославском направлении в рамках развития Центрального транспортного узла, который охватывает 11 регионов России. До 2035 года планируется внедрить тактовое расписание и закупить 100 новых поездов.





Кроме того, Собянин сообщил о масштабном развитии метрополитена: с 2011 года построено более 260 км линий и 127 станций. В 2025 году завершен основной участок Троицкой линии, начато строительство Рублево-Архангельской и Бирюлевской линий. До 2032 года планируется построить еще 83 км путей и 34 станции, удвоив протяженность сети по сравнению с 2010 годом. Одновременно в городе ежегодно строится около 100 км дорог, что вместе с переходом транспорта на электротягу способствовало двукратному снижению вредных выбросов.





Владимир Путин поздравил главу города с результатами прошедшего года, отметив их высокое качество и впечатляющий характер. Он подчеркнул, что Москва продолжает развиваться с достойной скоростью.





Рост продолжительности жизни — важнейшая национальная цель





Москва достигла исторического рубежа по продолжительности жизни горожан. По предварительной оценке, ожидаемая продолжительность жизни москвичей в 2025 году превысила 80 лет.





«Москва в этом году вышла на отметку, к которой стремилась долго», — отметил Собянин.





С 2019 года, когда средняя продолжительность жизни была 78,1 года, она увеличилась более чем на два года. Массовый спорт способствует увеличению числа занимающихся физической культурой. С 2010 года количество москвичей, регулярно занимающихся спортом, возросло более чем в три раза и достигло 6,7 миллиона человек. В 2025 году состоялось 50 массовых спортивных событий, в которых приняли участие 3,8 миллиона жителей. На 2026 год запланировано уже 90 таких мероприятий.





В городе создана уникальная спортивная инфраструктура: более 34 тысяч спортивных объектов и 356 новых сооружений, среди которых выделяются крупные комплексы в «Лужниках» и восстановленные стадионы. До 2030 года запланировано строительство еще около 300 спортивных объектов. Летний сезон 2025 года стал самым масштабным за всю историю столицы, собрав рекордное количество участников на марафонах, соревнованиях и массовых тренировках.





170 больничных корпусов построили и реконструировали с 2011 года





Москва завершила масштабную модернизацию амбулаторного звена здравоохранения, обновив 340 городских поликлиник. Помимо поликлиник, с 2011 по 2025 год в городе были реконструированы или построены 170 больничных корпусов, включая новые комплексы детской больницы святого Владимира и ГКБ имени Буянова. Таким образом, обновлено уже более половины всей медицинской инфраструктуры города.





«Наши стационары сегодня превратились в современные цифровые комплексы. Мы полностью ушли от бумаги внутри комплексов, все в цифре», — подчеркнул Собянин.





Он подчеркнул значительный прогресс в области технологий: если еще 10 лет назад большинство операций проводились полостным способом, то сегодня 80% вмешательств осуществляются малоинвазивными методами, что позволяет сократить время пребывания в больнице в пять раз.





За последние пять лет объем высокотехнологичной медицинской помощи возрос в полтора раза и достиг 123 тысяч операций в год. В городских клиниках функционируют 14 роботов-хирургов, что привело к четырехкратному увеличению числа роботизированных вмешательств и удвоению количества трансплантаций. Сложные хирургические процедуры, такие как замена суставов и стентирование, теперь стали привычными даже для пациентов старше 80 лет.





До 2030 года планируется завершить создание современного каркаса стационарной помощи, построив несколько «больниц будущего», включая новые комплексы онкоцентра № 62, НИИ скорой помощи имени Склифосовского и детского многопрофильного стационара.