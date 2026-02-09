«На руках у одноклассника»: в Екатеринбурге школьник умер во время перемены

В Екатеринбурге в школе №181 Академического района скончался ученик 9-го класса. Об этом сообщает региональный портал Е1.RU.





По информации администрации города, подросток почувствовал себя плохо во время перемены, находясь в туалете после урока физкультуры. Одноклассники сразу позвали учителей и школьного медика, которые вызвали скорую помощь. Реанимационная бригада прибыла через 10 минут, но спасти мальчика не удалось.





В мэрии уточнили, что погибший состоял на учете у кардиолога и кардиохирурга. Также там опровергли информацию о том, что перед внезапной смертью подросток курил в школьном туалете.





«Он зашел со всеми поздороваться и упал. Просто упал. Умер на руках у одноклассника, у него были проблемы с сердцем», — рассказала ученица школы.





В пресс-службе регионального СУ СКР сообщили о возбуждении уголовного дела по статье о причинении смерти по неосторожности. Для установления причины случившегося будет проведена экспертиза. Сейчас следователи допрашивают свидетелей, руководство школы, а также родителей ученика.