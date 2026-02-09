Первый год на новой сцене стал для театра «Шалом» триумфальным

Московский еврейский театр «Шалом» подводит итоги первого года работы на новой площадке на Новослободской улице, куда переехал 9 февраля 2025 года. Об этом сообщается на mos.ru.





За это время театр не только перенес восемь легендарных постановок, но и выпустил восемь премьер, включая экспериментальные проекты, и принял почти 27 тысяч зрителей. В наступившем 2026 году коллектив готовит четыре масштабные премьеры, сфокусированные на темах достоинства, исторической памяти и нравственного выбора.





3 апреля состоится показ спектакля «ЛИР» — отсылка к легендарной роли Соломона Михоэлса. Осенью зрителей ждут драмы «Магда», «Гетто» и «Праведники», исследующие трагедии XX века и природу героизма. Параллельно продолжит работу «Лаборатория пуримшпиля», где рождаются новые форматы для будущего репертуара.





Новое пространство позволило театру укрепиться как динамичному культурному центру, где классика встречается с экспериментом. Билеты продают на сервисе «Мосбилет».