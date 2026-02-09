Новости
Новости 18+
St
Российская разведка предупредила о готовящейся «цветной революции» в Белоруссии
18+
Этим занимаются западные неправительственные организации undefined
Новости

Российская разведка предупредила о готовящейся «цветной революции» в Белоруссии

Этим занимаются западные неправительственные организации

Неправительственные организации некоторых западных стран работают над сменой конституционного строя в Белоруссии. Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки России.


В сообщении говорится, что речь идет о «демократизаторских» структурах, агентствах и фондах из США, Великобритании, Германии и Польши, а также некоторых других европейских стран. В частности, они хотят добиться ослабления связей между Россией и Белоруссией в рамках Союзного государства, а также затруднить для Москвы достижение целей в рамках спецоперации.


Для реализации «цветной революции» они намерены искать новых «либеральных пассионариев» в белорусском обществе, так как известные оппозиционеры, среди которых Светлана Тихановская, сейчас проживают в Литве и Польше и утратили авторитет, а также возможность повлиять на какие-либо процессы в Белоруссии.


«Западники планируют провести тщательную «инвентаризацию» белорусских оппозиционных кадров на предмет их использования в подрывной деятельности. Предполагается сформировать ресурс «обозленных на Лукашенко» с прицелом на президентские выборы 2030 года», — говорится в заявлении.


В то же время, по мнению СВР, белорусское общество получило «хорошую прививку» от попыток раскачать ситуацию внутри страны после масштабных протестов 2020 года.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#белоруссия #свр #цветные революции
Загрузка...
Загрузка...