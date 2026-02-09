Смольнинский суд Петербурга заочно арестовал рэпера Oxxxymiron

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга заочно арестовал на два месяца рэпера Oxxxymiron (Мирон Федоров, признан иностранным агентом). Об этом в своем Telegram-канале сообщила представитель пресс-службы городских судов Дарья Лебедева.





Срок ареста начнет исчисляться с момента его задержания в России или экстрадиции. Артист обвиняется в повторном нарушении порядка деятельности иностранного агента.





Он был объявлен в федеральный розыск в мае 2024 года, и его местонахождение до сих пор не установлено. По словам Лебедевой, он «умышленно скрывается от органов следствия».





В 2023 году рэпера оштрафовали за призывы к нарушению целостности России в одной из его песен, а также за нарушение закона об иноагентах.