Федеральное бюро расследований (ФБР) не обнаружило достаточных доказательств того, что финансист Джеффри Эпштейн возглавлял группу по торговле людьми для обслуживания влиятельных лиц. Об этом сообщает AP.





Внутренние документы Министерства юстиции США показали, что расследование подтвердило факты сексуальных преступлений Эпштейна против несовершеннолетних. Однако анализ банковских записей, электронной почты и изъятых материалов не обнаружил связи его платежей с криминальной деятельностью, а фото- и видеодокументы не подтвердили участие третьих лиц.





В документах отмечается, что показания четырех-пяти жертв о насилии со стороны других мужчин и женщин, включая подругу Эпштейна, не были подтверждены уликами, достаточными для федерального обвинения.

Ранее сообщалось, что Кремль не получал предложений от Эпштейна о встрече с президентом России Владимиром Путиными.