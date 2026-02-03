В Кремле заявили, что Путин не получал от Эпштейна предложений о встрече

Кремль не получал предложений от Джеффри Эпштейна о встрече с президентом России Владимиром Путиными, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом сообщает RTVI.





Из опубликованных ранее файлов следует (два письма от 2011-го и 2014 года), что Эпштейн якобы хотел встретиться с Путиным.





В конце января Минюст США рассекретил 3,5 миллиона страниц по делу Эпштейна, в том числе свыше двух тысяч видеофайлов и 180 тысяч фотографий.





Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не дружил с финансистом и не был на его частном острове.