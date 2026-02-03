Матерям умерших в роддоме Новокузнецка младенцев назначили несколько судмедэкспертиз

Матерям умерших в кузбасском роддоме младенцев назначили несколько судебно-медицинских экспертиз. Исследования планируют провести как в отношении женщин, так и их скончавшихся детей. Об этом сообщил адвокат находящегося под домашним арестом главврача больницы Виталия Хераскова Игорь Михайлович.





«Химико-токсикологическая экспертиза назначается для выявления в организмах младенцев различных вредоносных веществ», — пояснил юрист.





По его словам, анализы подтвердят или опровергнут возможные нарушения при оказании медпомощи женщинам и их детям. Также станет ясно, есть ли связь между нарушениями и гибелью младенцев.





С 1 по 12 января в роддоме №1 в Новокузнецке Кемеровской области умерли девять новорожденных. Следственный комитет возбудил дело о причинении смерти по неосторожности и о халатности.





Daily Storm выяснил, что в новокузнецком роддоме находили нарушения. Судя по результатам проверок, в учреждении могли проводить противоэпидемические меры с запозданием.