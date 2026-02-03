В Уфе девятиклассник с травматом напал на школу

Учащийся 9-го класса напал на школу в Уфе, пишет Telegram-канал «112». Пострадал один человек, злоумышленника задержали.





По предварительным данным, все произошло в гимназии №16. UFA1.RU пишет, что подросток ворвался в учебное заведение с травматическим пистолетом и открыл стрельбу по людям.





Собеседник издание также утверждает, что был слышен звук, похожий на взрыв. Ученики одного из классов рассказали, что, когда в коридоре начался шум, учитель закрыл дверь в класс и велел им забаррикадировать дверь.





Telegram-каналы сообщали, что молодой человек выстрелил в учителя. Первый вице-премьер Башкирии Урал Кильсенбаев опроверг информацию о пострадавшем. Позже в полиции заявили, что школьник «сделал несколько выстрелов в учителя и трех одноклассников и взорвал петарду». Он задержан, выясняются обстоятельства происшествия.





Во всех школах Уфы сегодня должна была пройти учебная тревога, поэтому не все сразу поняли, что нападение настоящее.