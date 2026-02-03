Число погибших мирных жителей Белгородской области за январь выросло в 10 раз по сравнению с тем же периодом 2025 года

Количество погибших мирных жителей Белгородской области выросло в 10 раз с начала 2026 года в сравнении с тем же периодом 2025-го, заявил губернатор Вячеслав Гладков.





«В приграничье Белгородской области ситуация продолжает оставаться крайне сложной», — подчеркнул он.





По словам главы региона, с 1 января 2026 года, погиб 21 мирный житель, 98 человек ранено, из них шесть детей. Гладков добавил, что по сравнению с январем 2025-го число жертв увеличилось в 10 раз.





Он отметил: власти и силовые структуры будут усиливать защиту и «крайне быстро принимать дополнительные меры по обеспечению безопасности».