Новости
Новости 18+
St
Число погибших мирных жителей Белгородской области за январь выросло в 10 раз по сравнению с тем же периодом 2025 года
18+
Ситуация остается крайне сложной, подчеркнул губернатор Гладков undefined
Новости

Число погибших мирных жителей Белгородской области за январь выросло в 10 раз по сравнению с тем же периодом 2025 года

Ситуация остается крайне сложной, подчеркнул губернатор Гладков

Количество погибших мирных жителей Белгородской области выросло в 10 раз с начала 2026 года в сравнении с тем же периодом 2025-го, заявил губернатор Вячеслав Гладков. 


«В приграничье Белгородской области ситуация продолжает оставаться крайне сложной», — подчеркнул он. 


По словам главы региона, с 1 января 2026 года, погиб 21 мирный житель, 98 человек ранено, из них шесть детей. Гладков добавил, что по сравнению с январем 2025-го число жертв увеличилось в 10 раз. 


Он отметил: власти и силовые структуры будут усиливать защиту и «крайне быстро принимать дополнительные меры по обеспечению безопасности». 

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#обстрелы #погибшие #белгородская область #мирные граждане #гладков
Загрузка...
Загрузка...