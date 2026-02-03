Новости
FT: Украина, ЕС и США согласовали «скоординированный ответ» в случае нарушения Россией режима прекращения огня
Украина и западные союзники согласовали план на случай, если Россия будет «постоянно нарушать» режим прекращения огня, пишет Financial Times со ссылкой на источники.  


По данным газеты, если РФ нарушит договоренности, в течение суток последует дипломатическое предупреждение, а украинская армия сможет предпринять «любые действия», которые от нее потребуются.  


Если боевые действия продолжатся, будет начата вторая фаза с участием сил западной «коалиции желающих», в которую входят, например, многие страны — члены ЕС и Великобритания, говорится в публикации. 


Если нарушение «перерастет в полномасштабную атаку», через 72 часа последует «скоординированный военный ответ сил, поддерживаемых Западом», с участием американских военных, сообщают источники газеты. 


Украинские, европейские и американские официальные лица обсуждали этот план в декабре и январе.

