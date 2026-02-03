Педагог, пострадавший от стрельбы в уфимской гимназии, дает показания следователям

Учитель гимназии Тимур Салигаскаров, получивший ранение в щеку из оружия, в настоящее время находится на допросе в следственных органах. Об этом изданию Daily Storm сообщил сам преподаватель.





Инцидент произошел 3 февраля на уроке в гимназии №16 в Уфе. По данным источников, девятиклассник Вадим принес в школу оружие и выстрелил в сторону педагога, попав ему в область лица. После этого в помещении также была приведена в действие петарда. Сам пострадавший заявляет, что его состояние удовлетворительное.





По предварительной информации, несовершеннолетний действовал целенаправленно. Среди возможных мотивов рассматриваются личная неприязнь, неудовлетворительные оценки, а также неоднократные замечания со стороны педагога по поводу поведения подростка. Источники также указывают, что школьник испытывал трудности с адаптацией в коллективе после перехода из другой школы и мог подвергаться насмешкам со стороны сверстников. Проверяется информация о размещении подростком постов с агрессивными высказываниями в социальных сетях.





Следственное управление Следственного комитета России по Республике Башкортостан возбудило уголовные дела, в том числе по статье о халатности.





После инцидента в образовательном учреждении усилены меры безопасности. Учебный процесс приостановлен. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.