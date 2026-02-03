Новости
В Красноярском крае 14-летняя школьница напала с ножом на сверстницу
В Красноярском крае 14-летняя ученица напала в школе с ножом на сверстницу. Все произошло в городе Кодинске. Нападавшую задержали, пострадавшую доставили в больницу. 


Подросток пошла на такой шаг после конфликта с учителем, сообщили в СК. В МВД рассказали, что девушка планировала ранить педагога.


Следователи также завели два уголовных дела. Подробности инцидента выясняются.


Ранее 3 февраля в гимназии Уфы девятиклассник открыл стрельбу из пневматического оружия и взорвал петарду. Молодого человека задержали, возбуждено уголовное дело. 

