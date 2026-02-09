Российские губернаторы стали больше тратить на личную охрану после начала СВО

Затраты российских губернаторов на личную безопасность значительно увеличились после начала специальной военной операции. Об этом пишет газета «Ведомости».





Согласно анализу системы «Тендерплан», если в 2021 году из региональных бюджетов на эти цели было выделено 59,7 миллиона рублей, то в 2022 году сумма выросла до 91,6 миллиона рублей, в 2023-м достигла рекордных 119,7 миллиона рублей, 104,5 миллиона рублей в 2024 году и 112,4 миллиона рублей в 2025-м.





Число тендеров на охрану также возросло: с восьми в 2021 году до 13 в 2022-м и 16 в 2023-м. После начала СВО выбор квалифицированных кадров сократился, а спектр потенциальных угроз расширился, говорится в статье. Главы регионов могут пользоваться как государственной охраной Росгвардии, так и услугами частных лицензированных предприятий.





Особенно востребована охрана в приграничных регионах, где риски считаются наиболее высокими. Например, на защиту губернатора Брянской области в 2025 году было выделено 8,4 миллиона рублей, а на охрану главы Калмыкии — 10,1 миллиона рублей.