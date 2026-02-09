СБУ обещала 30 тысяч долларов за убийство генерала Алексеева

Покушение на первого заместителя начальника ГРУ Генштаба генерал-лейтенанта Владимира Алексеева было организовано Службой безопасности Украины. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.





По данным ведомства, исполнителю Любомиру Корбе обещали вознаграждение в размере 30 тысяч долларов за убийство военачальника. Он был завербован СБУ в августе 2025 года в Тернополе при содействии его сына, гражданина Польши, и польских спецслужб. Он также прошел стрелковую подготовку на полигоне в Киеве и за ежемесячное вознаграждение в криптовалюте вел наблюдение за высокопоставленными российскими военными в Московском регионе.





Его сообщник Виктор Васин арендовал квартиру для конспирации и обеспечил транспорт. В ФСБ заявили, что Васин является сторонником запрещенного в России ФБК* и участвовал в протестных акциях. Также с ними была сообщница, которая арендовала жилье рядом с квартирой генерала.





Задержанные, по информации ФСБ, признали вину и рассказали об обстоятельствах подготовки покушения. Оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.





* ФБК, Фонд борьбы с коррупцией — организация признана в России экстремистской и нежелательной, а также иностранным агентом, запрещена и ликвидирована