В Белгороде свыше 450 многоквартирных жилых домов отключают от отопления

В Белгороде 455 многоквартирных домов начали отключать от отопления. Воду в коммунальной системе обычно сливают, чтобы спасти трубы от разрыва.





По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, службы ЖКХ после последних обстрелов восстановили газоснабжение, также осталось подключить 500 потребителей электроснабжения в домах. Решены проблемы с подачей холодной воды и водоотведением, но есть проблема с отоплением.





Глава региона объяснил решение слить воду из систем отопления предстоящими морозами и необходимостью «длительного периода восстановления» объектов энергетики после ударов. Кроме сотен домов, воду сольют в 25 детских садах, 17 школах, девяти поликлиниках, четырех вузах, на других социальных объектах и коммерческих предприятиях.





«Восстановительные работы, как я уже сказал, продолжаются. По мере их выполнения, когда мы увидим, что наша ТЭЦ будет готова к подаче тепла, мы будем заполнять систему отопления и подавать теплоноситель в жилые дома, социальные объекты, коммерческие предприятия. Если мы этого не сделаем, урон или ущерб будет практически катастрофический для каждого жителя, который живет в этой части города», — заявил Гладков.





Власти также будут отправлять детей школьного возраста, многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами и одиноких пенсионеров в другие регионы. Жители должны подавать заявки на эвакуацию.