«Время расставит все на свои места»: Нурлан Сабуров впервые высказался о 50-летнем запрете на въезд в Россию

Нурлан Сабуров заявил, что не будет комментировать 50-летний запрет на въезд в Россию. По словам комика, юристы разберутся с этим вопросом, «время расставит все на свои места». Затем артист рассказал о своем творческом пути, начавшемся почти 15 лет назад в Екатеринбурге. За эти годы Сабуров посетил много городов России.





«Я благодарен стране, в которой получил возможность для творческого развития, состоялся как артист и обрел, как в России, так и за ее пределами, большую многонациональную аудиторию. Спасибо вам», — написал он в Instagram*.





Юморист также обратился к журналистам, блогерам и СМИ с просьбой проявить уважение к частной жизни — его семьи, жены и детей, родителей, близких.





«Всем добра!» — заключил Сабуров.





Все публикации на странице комика сейчас удалены или скрыты.





Сабурову на этой неделе на 50 лет запретили въезд в Россию. Причина — критика СВО, нарушение миграционного и налогового законодательства, писал ТАСС.





*Принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в России.