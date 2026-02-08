Покончившая с собой экс-супруга инвестора Галицкого незадолго до трагедии записала обращение к Путину

Бывшая жена бизнесмена Александра Галицкого незадолго до своей смерти записала обращение к президенту России Владимиру Путину. Алия Галицкая заявила, что экс-супруг ей угрожает, а также поддерживает Украину. Видео опубликовала журналистка и основательница АНО «Женский фронт» Анастасия Кашеварова.





По словам 46-летней Галицкой, после того как она стала жить с предпринимателем и родила ему двух дочерей, она узнала, что он женат на другой. После этого Алия решила развестись — и муж стал угрожать ей расправой и уголовным преследованием.





«Всюду я сталкиваюсь с его влиянием, с его связями и возможностями, несмотря на то что наша история была широко оповещена в СМИ. Я не могу конкурировать с его деньгами, при этом не могу молчать», — говорит Галицкая.





Дочери, по словам матери, «находятся под пагубным влиянием отца». Галицкий открыто заявляет, что выступает за Украину и считает Владимира Зеленского героем, «потому что [он] сражается с такой большой страной» (сам Галицкий — уроженец Украины).





Алия уточнила, что у нее есть аудиозаписи, подтверждающие это (по словам женщины, она фиксировала все угрозы Галицкого после начала конфликта).





Галицкую отправили под стражу по делу о вымогательстве 150 миллионов долларов у бывшего супруга. По версии следствия, она угрожала предпринимателю распространением порочащей его информации, а также сведений, которые могли нанести существенный ущерб его правам и интересам.