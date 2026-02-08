Путин поблагодарил президента ОАЭ за помощь в поимке киллера, стрелявшего в генерала Алексеева

Президент России Владимир Путин поблагодарил президента ОАЭ Мухаммеда Аль Нахайяна за помощь в поимке киллера, стрелявшего в генерала Владимира Алексеева. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Разговор состоялся вечером в субботу, 7 февраля.





В ФСБ ранее заявили, что при содействии партнеров из ОАЭ в Дубае задержан и передан российской стороне гражданин РФ Любомир Корба. Его считают исполнителем преступления против Алексеева.





Стрелявший в замглавы Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил РФ прибыл в Россию в декабре по указанию украинских спецслужб. В деле есть еще два фигуранта — пособники Корбы.





Одна из них — Зинаида Серебрицкая. Она успела выехать на Украину. Следствие полагает, что с целью подготовки покушения против генерала женщина сняла квартиру в том же московском жилищном комплексе, где он живет.