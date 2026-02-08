Новости
Новости 18+
St
Путин поблагодарил президента ОАЭ за помощь в поимке киллера, стрелявшего в генерала Алексеева
18+
Уроженец Украины 65-летний Любомир Корба был задержан в Дубае и передан российской стороне undefined
Новости

Путин поблагодарил президента ОАЭ за помощь в поимке киллера, стрелявшего в генерала Алексеева

Уроженец Украины 65-летний Любомир Корба был задержан в Дубае и передан российской стороне

Президент России Владимир Путин поблагодарил президента ОАЭ Мухаммеда Аль Нахайяна за помощь в поимке киллера, стрелявшего в генерала Владимира Алексеева. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Разговор состоялся вечером в субботу, 7 февраля.


В ФСБ ранее заявили, что при содействии партнеров из ОАЭ в Дубае задержан и передан российской стороне гражданин РФ Любомир Корба. Его считают исполнителем преступления против Алексеева. 


Стрелявший в замглавы Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил РФ прибыл в Россию в декабре по указанию украинских спецслужб. В деле есть еще два фигуранта — пособники Корбы. 


Одна из них — Зинаида Серебрицкая. Она успела выехать на Украину. Следствие полагает, что с целью подготовки покушения против генерала женщина сняла квартиру в том же московском жилищном комплексе, где он живет. 

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK

Покушение на генерала Алексеева и задержание киллера. Как это было

Уроженца Украины, стрелявшего в замначальника ГРУ, поймали в Дубае и экстрадировали в Москву 8 февраля 2026
Dailystorm - Покушение на генерала Алексеева и задержание киллера. Как это было
#покушение #оаэ #владимир путин #владимир алексеев
Загрузка...
Загрузка...