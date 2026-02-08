Новости
Экс-супруга инвестора Александра Галицкого Алия покончила с собой
Накануне, 7 февраля, ее арестовали по делу о вымогательстве 150 миллионов долларов у бывшего мужа undefined
Бывшая жена экс-члена совета директоров Альфа-Банка Александра Галицкого покончила с собой после ареста. Тело Алии Галицкой нашли утром в изоляторе временного содержания г. Истры накануне этапирования в СИЗО, сообщает РБК. Ей было 46 лет. 


«В камере Галицкая была одна. Она оставила записку, в котором винит в случившемся бывшего мужа, человека властного и обеспеченного (со всеми вытекающими)», — заявила правозащитница Ева Меркачева.


Галицкую отправили под стражу по делу о вымогательстве 150 миллионов долларов у бывшего супруга. По версии следствия, онп угрожала предпринимателю распространением порочащей его информации, а также сведений, которые могли нанести существенный ущерб его правам и интересам. 


Галицкий входил в состав совета директоров Альфа-Банка до марта 2022 года. Он вышел из него после того, как ЕС ввел санкции против Михаила Фридмана и Петра Авена (бывшего председателя совета директоров Альфа-Банка) из-за боевых действий на Украине. 


Алия и Александр Галицкие развелись в марте 2025 года. В их браке родились две дочери. Дети имеют гражданство России и США.

