В Роспотребнадзоре призвали российских туристов в Азии не подходить близко к свиньям и летучим мышам

В России не зарегистрировано завоза вируса Нипах, заявили в Роспотребнадзоре. На фоне сообщений о смерти женщины в Бангладеш ведомство призвало туристов соблюдать меры профилактики при путешествии в эндемичные регионы.





Для того, чтобы снизить риск заражения вирусом, ведомство рекомендует «узнать эпидемиологическую обстановку в регионе перед поездкой, избегать контакта с летучими мышами и их пометом: не брать животных в руки, не употреблять сырые или непастеризованные продукты, которые могли контактировать с летучими мышами и не подходить близко к больным животным, включая свиней».





В РФ имеется достаточное количество тест-систем для своевременной лабораторной диагностики вируса Нипах, напомнили в ведомстве.





Вирус впервые обнаружили в Малайзии. Затем случаи заболевания фиксировались в Бангладеш, Индии и Сингапуре. По данным ВОЗ, существует риск заражения на территории Камбоджи, Индонезии, Филиппин, Таиланда, Ганы и Мадагаскара.





Ранее в Бангладеш умерла заразившаяся вирусом Нипах женщина. Это смертельно опасный вирус, от которого нет вакцины.





Он передается человеку от животных, например, от плотоядных летучих мышей или свиней, через зараженную пищу и от человека к человеку. Первые симптомы — высокая температура, головная боль, боль в мышцах, рвота и боль в горле.