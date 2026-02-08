Новости
Politico рассказало о «русскоговорящем сером кардинале» в команде Трампа
Энди Бейкер играет важную роль в мирных переговорах по Украине, пишет издание undefined
У президента США Дональда Трампа есть русскоговорящий серый кардинал, сыгравший важную роль в мирных переговорах по Украинеутверждает издание Politico. Речь идет о заместителе советника президента по национальной безопасности Энди Бейкере. 


В 2010-2023 годах Бейкер служил в Госдепартаменте. Работа дипломатом укрепила его мнение о том, что «внешняя политика США была своего рода игрушкой элит, которая не использовалась на благо американского народа». 


Бейкер оставил службу, чтобы найти кого-то, кто разделяет его точку зрения о том, что «американская власть тратится впустую за границей». Таким человеком стал будущий вице-президент Джей Ди Вэнс. 


После возвращения Дональда Трампа к власти Бейкер и Вэнс получили возможность реализовать принцип «Америка прежде всего». Бейкер, владеющий в том числе русским языком, сыграл важную роль в усилиях по заключению мирного соглашения между Россией и Украиной. 


«Энди был ключевым советником, участвовавшим в формировании и определении первоначальных контуров переговоров по Украине, включая такие вопросы, как соглашение о полезных ископаемых», — рассказал бывший заместитель советника Трампа по нацбезопасности Алекс Вонг. 


На протяжении всех переговоров Бейкер предлагал «практичные» и «креативные» идеи для прекращения конфликта. 


Однако его подходом к завершению боевых действий недовольны некоторые союзники США. Один европейский чиновник охарактеризовал Бейкера как «очень умного», но отметил, что «понимание советником Трампа России существенно отличается» и он «переоценивает силу и влияние РФ». 

