В ФСБ подтвердили задержание киллера, стрелявшего в генерала Алексеева
Покушение на замначальника Главного разведывательного управления произошло утром 6 февраля undefined
Задержан исполнитель покушения на генерала Владимира Алексеева. Также ФСБ совместно с МВД установила его пособников, сообщили в Федеральной службе безопасности. 


Непосредственным исполнителем был гражданин России Л. Корба, его задержали в Дубае при содействии партнеров из ОАЭ и передали России. Пособниками были россияне В. Васин и З. Серебрицкая. Васина задержали в Москве, Серебрицкая выехала на Украину. 


Розыск организаторов покушения продолжается, указали в ведомстве. 


Покушение на замглавы Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил РФ произошло 6 февраля. В Алексеева стреляли утром, когда он выходил из своей московской квартиры.


7 февраля стало известно, что военный вышел из комы и разговаривает. Врачи дали осторожный прогноз о том, что его жизни ничего не угрожает.

