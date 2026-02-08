Новости
Актер Михаил Ефремов впервые после освобождения из колонии выйдет на сцену
Он сыграет в спектакле «Без свидетелей» undefined
Российский актер Михаил Ефремов впервые после освобождения из тюрьмы выйдет на сцену. Об этом сообщили в театре «Мастерская 12 Никиты Михалкова».


Ефремов вместе с Анной Михалковой сыграет в спектакле «Без свидетелей» (по мотивам пьесы Софьи Прокофьевой «Беседа без свидетеля»). Премьера состоится 25 и 26 марта. 


Главные герои — бывшие муж и жена, которые случайно оказались наедине после долгих лет расставания. Режиссер-постановщик — Никита Михалков. 


Михаил Ефремов отбывал наказание за смертельное ДТП, случившееся в июне 2020 года. Первоначально суд приговорил актера к восьми годам колонии общего режима, но позднее срок был снижен до 7,5 года. Ефремов провел в заключении около 4,5 года. Он освободился весной 2025-го. 

