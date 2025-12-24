Собянин: Москва — безусловный лидер страны по развитию ИИ и цифровых двойников

Москва заняла первое место в России по уровню развития искусственного интеллекта и цифровых двойников. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин в ходе ежегодного отчета перед Московской городской думой, где он представил итоги работы городского правительства.





«Москва является безусловным лидером страны в развитии таких направлений, как искусственный интеллект, цифровые двойники физических объектов. Созданные в нашем городе медицинские, образовательные и многие другие сервисы используют десятки миллионов людей по всей России», — сказал мэр столицы.





Собянин отметил, что за последние пять лет ИТ-сектор увеличился вдвое и теперь его вклад в экономику города составляет примерно 10%.





Ранее градоначальник сообщил, что Москва будет центром моды, дизайна и креативных индустрий.