Собянин: Индустрия гостеприимства обеспечивает работой сотни тысяч москвичей

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем ежегодном отчете перед депутатами Мосгордумы отметил, что экономическая эффективность туристической отрасли столицы продолжает увеличиваться.





«Из год года в год растет и экономическая отдача туризма. В 2030 году вклад отрасли в ВРП Москвы увеличится до 6-7%», — сказал мэр города.





Собянин подчеркнул, что сфера гостеприимства уже сейчас предоставляет рабочие места сотням тысяч жителей Москвы.





Ранее глава столицы сообщил, что Москва заняла первое место в России по уровню развития искусственного интеллекта и цифровых двойников.