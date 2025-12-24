Новости
Новости 18+
St
Собянин: Индустрия гостеприимства обеспечивает работой сотни тысяч москвичей
18+
Он предрек дальнейший рост туристической отрасли undefined
Новости

Собянин: Индустрия гостеприимства обеспечивает работой сотни тысяч москвичей

Он предрек дальнейший рост туристической отрасли

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем ежегодном отчете перед депутатами Мосгордумы отметил, что экономическая эффективность туристической отрасли столицы продолжает увеличиваться.


«Из год года в год растет и экономическая отдача туризма. В 2030 году вклад отрасли в ВРП Москвы увеличится до 6-7%», — сказал мэр города.


Собянин подчеркнул, что сфера гостеприимства уже сейчас предоставляет рабочие места сотням тысяч жителей Москвы.


Ранее глава столицы сообщил, что Москва заняла первое место в России по уровню развития искусственного интеллекта и цифровых двойников.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#москва #туризм #сергей собянин
Загрузка...
Загрузка...