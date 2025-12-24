Собянин обозначил стратегические цели градостроительного развития Москвы

В ходе ежегодного отчета перед депутатами Мосгордумы мэр Москвы Сергей Собянин представил основные направления стратегического развития городской инфраструктуры.





Глава города заявил, что стратегические задачи в этой области включают всестороннее и результативное развитие городских территорий, формирование новых градостроительных центров и узлов, а также обеспечение эффективного транспортного сообщения между Москвой и другими центрами развития Московской области. Кроме того, планируется улучшить связанность обширной агломерации ЦФО, где проживает 30 миллионов человек.





Он отметил, что строительство является одной из ключевых отраслей экономики столицы.





Ранее глава города сообщил, что Москва заняла первое место в России по уровню развития искусственного интеллекта и цифровых двойников.