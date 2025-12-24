Собянин: Москва занимает второе место по размеру экономики среди мегаполисов всего мира

Москва находится на втором месте по экономической мощи среди крупнейших городов мира. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в ежегодном отчете перед Мосгордумой, где он подвел итоги работы городского правительства.





«Постоянно идем вперед, ставим перед собой новые амбициозные цели. На равных конкурируем с ведущими мегаполисами планеты, стремимся выйти на новый уровень развития и создать новое качество жизни в Москве, в динамичном, современном, комфортном и безопасном городе», — сказал Собянин.





Мэр подчеркнул, что с 2010 года валовой региональный продукт Москвы увеличился на 41%. Сегодня столица уверенно занимает второе место среди крупнейших городов мира по экономической мощи. К 2025 году объем инвестиций из всех возможных источников финансирования, вероятно, превысит сумму в девять триллионов рублей, что в четыре раза больше, чем в 2010 году.





В текущем году для московской промышленности произошло множество значимых событий, отметил Собянин. В сентябре президент России Владимир Путин принял участие в открытии Национального космического центра. В технополисе «Москва» начали функционировать несколько новых производств, среди которых выделяется концерн «Калашников». Также градоначальник сообщил о запуске нескольких крупных фармацевтических предприятий, специализирующихся на разработке препаратов для лечения онкологических и других социально значимых заболеваний.





Также было отмечено завершение строительства уникального центра фотоники и введение в эксплуатацию нового производства солнечных батарей для космических миссий.





«Уверенно наращивает в своей мощности столичный оборонно-промышленный комплекс, который вносит огромный вклад в решение задач специальной военной операции», — сказал мэр.





В ближайшие годы планируется значительное расширение производства микроэлектроники, что играет ключевую роль в укреплении технологического превосходства России.