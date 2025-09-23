Собянин сообщил от 34 сбитых беспилотниках, летевших на Москву

Новости
Силы противовоздушной обороны Министерства обороны России сбили 34 украинских беспилотника, летевших на Москву. Об этом в MAX сообщил мэр столицы Сергей Собянин.


«ПВО Минобороны продолжают отражать атаки вражеских беспилотников. Сбиты еще два, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — говорится в последнем сообщении.


Атака началась вечером 22 сентября и продолжалась всю ночь. Всего было уничтожено более 30 воздушных целей. Подробности о возможных разрушениях и пострадавших не приводятся.

