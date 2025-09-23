Бывшая помощница Байдена получила российское гражданство и назвала это «честью»

Бывшая помощница экс-президента США Джо Байдена Тара Рид заявила, что воспринимает получение российского паспорта как большую честь. Своими впечатлениями она поделилась в беседе с RT.





Соответствующий указ накануне подписал президент России Владимир Путин. Рид призналась, что первоначально переезд в Россию был вынужденным шагом, однако теперь она влюбилась в страну и хочет здесь остаться. Также она намерена активно изучать русский язык.





Женщина была помощницей Байдена еще в те времена, когда он занимал должность в американском сенате. В какой-то момент она обвинила его в сексуальных домогательствах, но Байден обвинения отрицал. Уже после выдвижения политика на второй срок в качестве президента США она начала получать угрозы и переехала в РФ.