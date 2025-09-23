В Самарской области задержали диверсантов, один из них ранил себя из-за «протеста системе»

В Самарской области сотрудники ФСБ России задержали россиянина и его сына по подозрению в диверсионной деятельности с 2023 года. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.





«Федеральной службой безопасности во взаимодействии с Росгвардией пресечена противоправная деятельность двух граждан России — отца и сына, 1970 и 1992 г. р., причастных к подготовке и совершению в 2023-2025 гг. диверсий на объектах нефтегазовой и транспортной инфраструктуры Самарской области», — говорится в сообщении.





Их поймали при подготовке взрыва железнодорожного моста через реку Самару. Выяснилось, что в июне 2022 года молодой человек уехал за границу, где в Telegram связался с представителем украинской террористической группы и выразил готовность бесплатно помогать в организации и проведении терактов и диверсий в России. Вернувшись на родину, он привлек к этому своего отца, который разделял его антироссийские взгляды.





В оборудованном в лесном массиве тайнике и в арендованной квартире были обнаружены 13,5 кг взрывчатых веществ, значительное количество компонентов для изготовления взрывных устройств, а также три квадрокоптера.





На допросе они признались в совершении подрывов в Самарской области. В июле 2023 года они подорвали магистральный газопровод в Сызранском районе. В марте и сентябре 2024 года они повредили железнодорожные мосты через реки Чапаевку и Самару.





Также они сообщили о своей причастности к изготовлению и установке самодельного взрывного устройства, с помощью которого в июле 2023 года была подорвана трансформаторная подстанция АО «Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод».





Во время задержания младший из них ранил себя ножом, объяснив это тем, что «он выступает против зла, которое причинила ему система».





Против них возбудили уголовные дела о незаконном обороте взрывчатых веществ или взрывных устройств, незаконном изготовлении взрывчатых веществ или взрывных устройств. Также решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям «Диверсия», «Участие в деятельности терорганизации», и «Госизмена».