Власти Евросоюза планируют ввести войска и оккупировать Молдавию. Об этом сообщили в пресс-службе Внешней разведки России.





По данным ведомства, в настоящее время наблюдается концентрация подразделений вооруженных сил стран НАТО в Румынии у границ Молдавии. Также готовится операция альянса в Одесской области, направленная на запугивание Приднестровья. По последним данным, первая группа военнослужащих из Франции и Великобритании уже прибыла в Одессу.





В ходе учений НАТО в Румынии неоднократно отрабатывался сценарий, который может быть реализован после парламентских выборов в Молдавии, запланированных на 28 сентября этого года, рассказали в СВР. Европейские чиновники опасаются, что фальсификации итогов голосования могут привести к массовому недовольству среди молдавских граждан, в том числе уличным протестам. В случае возникновения такой ситуации, по запросу президента Молдавии Майи Санду, вооруженные силы европейских стран будут вынуждены вмешаться.





Даже если ситуация после выборов не потребует немедленного внешнего вмешательства, войска будут введены позже, утверждают в разведке. Для создания повода будут организованы вооруженные провокации против Приднестровья и российских войск в регионе. Возможный срок — проведение выборов в Верховный совет 30 ноября этого года.