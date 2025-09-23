Новости
Совет Федерации одобрил кандидатуру Краснова на должность главы Верховного суда
Его назначение, как ожидается, состоится 24 сентября undefined
Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству одобрил кандидатуру Игоря Краснова на пост нового председателя Верховного суда. Об этом сообщили в Совфеде.


Решение было принято по результатам предварительного обсуждения 23 сентября. Сенаторы рекомендовали назначить Краснова, который сейчас занимает пост генпрокурора России, на должность верховного судьи.


На пленарном заседании Совета Федерации 24 сентября, как ожидается, будет рассмотрен вопрос о назначении Краснова. Эта тема включена в предварительную повестку заседания.


В конце августа 2025 года Игорь Краснов подал заявление на вакантную должность председателя Верховного суда Российской Федерации. Он оказался единственным кандидатом.

