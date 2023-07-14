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«Страна.ua»: Суд на Украине арестовал наместника Киево-Печерской лавры до 14 августа
Альтернатива — залог в размере 33 миллионов гривен undefined
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«Страна.ua»: Суд на Украине арестовал наместника Киево-Печерской лавры до 14 августа

Альтернатива — залог в размере 33 миллионов гривен

Соломенский районный суд Киева изменил меру пресечения наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу с круглосуточного домашнего ареста на содержание под стражей. Суд также установил залог для него в размере 33 миллионов гривен (81 миллион рублей), пишет «Страна.ua».


Издание сообщает, что митрополит пробудет под стражей до 14 августа. Прокуратура изначально просила арестовать его до 1 сентября, а залог назначить в размере 60 миллионов гривен (около 146,5 миллиона рублей).


Сам наместник Киево-Печерской лавры заявил, что не согласен с решение суда об аресте и добавил, что денег на залог у него нет. Выносившая решение судья «показала, что она под давлением людей, которые в этом заинтересованы», подчеркнул он.


Накануне СБУ предъявила новые обвинения митрополиту по статьям «нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений, совершенное должностным лицом повторно» и «оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, совершенное должностным лицом повторно». Санкции статей предусматривают до восьми лет тюрьмы с конфискацией имущества.


В январе 2023 года правительство Украины внесло в Верховную раду закон, направленный на полный запрет Украинской православной церкви. Документ был подготовлен президентом страны Владимиром Зеленским, а его инициатором выступил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

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#арест #суд #украина #киево-печерская лавра #в мире
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Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»