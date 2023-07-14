«Страна.ua»: Суд на Украине арестовал наместника Киево-Печерской лавры до 14 августа

Соломенский районный суд Киева изменил меру пресечения наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу с круглосуточного домашнего ареста на содержание под стражей. Суд также установил залог для него в размере 33 миллионов гривен (81 миллион рублей), пишет «Страна.ua».





Издание сообщает, что митрополит пробудет под стражей до 14 августа. Прокуратура изначально просила арестовать его до 1 сентября, а залог назначить в размере 60 миллионов гривен (около 146,5 миллиона рублей).





Сам наместник Киево-Печерской лавры заявил, что не согласен с решение суда об аресте и добавил, что денег на залог у него нет. Выносившая решение судья «показала, что она под давлением людей, которые в этом заинтересованы», подчеркнул он.





Накануне СБУ предъявила новые обвинения митрополиту по статьям «нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений, совершенное должностным лицом повторно» и «оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, совершенное должностным лицом повторно». Санкции статей предусматривают до восьми лет тюрьмы с конфискацией имущества.





В январе 2023 года правительство Украины внесло в Верховную раду закон, направленный на полный запрет Украинской православной церкви. Документ был подготовлен президентом страны Владимиром Зеленским, а его инициатором выступил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.