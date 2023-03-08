Суд отменил санкции Евросоюза против матери Пригожина

Суд Европейского союза отменил санкции против Виолетты Пригожиной, матери Евгения Пригожина, российского бизнесмена, называющего себя основателем ЧВК «Вагнер». В суде заявили, что рестрикции вводились только на основании принципа родства.





Это сказано в решении, которое появилось на сайте суда 8 марта.





Когда в феврале 2022 года вводились ограничения ЕС против Виолетты Пригожиной, учитывались «исключительно родственные связи», указано в документе.





Кроме того, не было доказано, что Пригожина владеет кейтеринговой компанией Concord Management and Consulting.





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