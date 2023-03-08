Минобороны сообщило, что военные РФ пресекли действия 10 групп украинских диверсантов

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что Харьковской области Украины и на территории Луганской народной республики была пресечена деятельность 10 диверсионно-разведывательных групп Вооруженных сил Украины.





«В районах населенных пунктов Табаевка, Гряниковка, Ольшана Харьковской области, Артемовка, Новоселовское и Стельмаховка ЛНР пресечены действия десяти диверсионно-разведывательных групп ВСУ», — сообщил он на брифинге.





2 марта украинские боевики проникли на территорию Климовского района Брянской области и напали на села Любечане и Сушаны. Они застрелили мужчину 1966 года рождения и обстреляли гражданскую машину, убив водителя и ранив 10-летнего мальчика.





Ребенок получил ранение в грудь. Тем не менее он помог выбраться из обстрелянной машины двум девочкам и сказал им спрятаться в лесу. Позже мальчику удалось поймать попутку, и этот автомобиль увез детей с места нападения. После этого школьника госпитализировали.





Позднее ребенка успешно прооперировали, а глава региона Александр Богомаз сообщил, что власти Брянской области готовятся к награждению Федора медалью «За отвагу». СК наградилего медалью «Доблесть и отвага».