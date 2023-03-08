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Путин заявил, что Россия вновь столкнулась с прямыми угрозами безопасности
Глава государства 8 марта принял участие в церемонии награждения выдающихся женщин undefined
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Путин заявил, что Россия вновь столкнулась с прямыми угрозами безопасности

Глава государства 8 марта принял участие в церемонии награждения выдающихся женщин

Президент России Владимир Путин заявил, что страна вновь столкнулась с прямыми угрозами безопасности, но существуют примеры отваги и готовности отстаивать правду. Он отметил, что российские женщины вносят существенный вклад в развитие государства и достижение общенациональных задач.


«Сейчас, когда Россия вновь столкнулась с прямыми угрозами своей безопасности, суверенитету, мы видим множество примеров отваги и решимости, мужества, готовности отстаивать правду, защищать людей и само будущее нашего государства — такое будущее, которое нужно именно нам самим», — сказал Путин.


Поздравляя и награждая заслуженных россиянок, он подчеркнул, что они добились серьезных, значимых результатов во всех профессиях. 


«Уважаемые друзья, ваши таланты, знания, компетентность ответственность, целеустремленность вносят огромный вклад в развитие нашей страны, в достижение общенациональных задач, в создание достойного будущего для новых поколений», — добавил Путин.


Глава государства вручил ордена и медали за большой вклад в развитие здравоохранения, культуры, образования, промышленности и сельского хозяйства и достижения женщин в других сферах. 


Заметка дополняется 

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#8 марта #безопасность #женщины #награды #владимир путин
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