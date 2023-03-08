Глава Минобороны ФРГ пообещал, что Берлин усилит поддержку Киева в случае поставок оружия в Россию из Китая

Глава минобороны Германии Борис Писториус в эфире радио Deutschlandfunk заявил, что Берлин увеличит поддержку Украины в случае, если Китай будет поставлять оружие России.





«Это означает, прежде всего, что мы и дальше должны поддерживать Украину только еще больше. Потому что нужно делать все возможное, и мы так и поступаем», — сказал Писториус





В геополитическом контексте это бы означало «удручающее развитие», сказал он.





Писториус подчеркнул, что при таком сценарии Евросоюз мог бы ввести санкции против КНР, «потому что это было бы непосредственное влияние Китая [на конфликт на Украине], если он стал бы поставлять летальное оружие».





Он также сообщил, что в марте на Украину будут доставлены 18 танков Leopard 2 из Германии и еще три из Португалии.





В этот же день глава Минобороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Варшава передаст Киеву 10 танков Leopard 2. Польские власти также готовы открыть сервисный центр по ремонту отправленных танков.