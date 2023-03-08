ТАСС: Экс-мэра Белгорода Иванова задержали за получение взяток

Бывший мэр города Белгорода Антон Иванов был задержан по подозрению в получении взяток. Об этом сообщил источник агентства ТАСС в правоохранительных органах.





«Иванов задержан по подозрению в получении взяток в особо крупном размере. В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказал собеседник.





21 декабря 2021 года депутатами городского Совета Иванов был избран на пост главы администрации Белгорода. 7 ноября 2022 года покинул должность в связи с переходом на другую работу.





18 января Ленинский районный суд Владивостока приговорил бывшего мэра города Олега Гуменюка к 16,5 года тюремного заключения и штрафу в размере 150 миллионов рублей. Он проходил подозреваемым по делу о получении взяток на сумму более 38 миллионов рублей.





Кроме того, Гуменюк на 12 лет лишен права занимать должности, связанные с государственной службой.