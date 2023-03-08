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Глава Минобрнауки России заявил, что в магистратуре может быть достаточно учиться один год
По новой системе образования этого хватит для получения углубленных профессиональных знаний, подчеркнул он undefined
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Глава Минобрнауки России заявил, что в магистратуре может быть достаточно учиться один год

По новой системе образования этого хватит для получения углубленных профессиональных знаний, подчеркнул он

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков сообщил, что период обучения в новой системе образования в магистратуре, необходимый для получения углубленных профессиональных знаний, может составить один год. 


«В новой системе координат можно будет вполне в соответствии с запросом рынка труда подготовить или получить углубленные профессиональные знания в магистратуре за год», — сказал Фальков в эфире телеканала «Россия 24». 


24 мая 2022 года Фальков рассказал, что ведомство хочет отказаться от участия в Болонском образовательном процессе, и назвал такую систему «прожитым этапом». Он подчеркнул, что делает ставку на создание «собственной уникальной системы образования».


В начале июня 2022 года замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев сообщил, что образовательные организации России исключены из Болонской системы. Исключению из этого процесса способствовала в том числе поддержка руководителями вузов спецоперации РФ на Украине.

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Глава Минобрнауки Фальков заявил о разработке в России уникальной системы высшего образования

Ведомство планирует отказаться от Болонской системы 24 мая 2022
Dailystorm - Глава Минобрнауки Фальков заявил о разработке в России уникальной системы высшего образования
#высшее образовани #вузы #фальков #минобрнауки
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