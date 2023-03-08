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Путин поздравил россиянок с Международным женским днем и назвал уважение к ним безусловной ценностью
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Путин поздравил россиянок с Международным женским днем и назвал уважение к ним безусловной ценностью

Также глава государства отметил вклад женщин-военнослужащих

Также глава государства отметил вклад женщин-военнослужащих Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин Фото: Global Look Press / Госдума РФ

Президент России Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днем. Он подчеркнул, что уважительное отношение к женщине и к материнству является безусловной ценностью в стране.

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«Возвышенное, уважительное отношение к женщине, к материнству для нас - безусловная ценность, передающаяся из поколения в поколение», — сказал президент.


Глава государства подчеркнул, что в этот день многие стремятся порадовать родных и близких, сказать им «о том, на что иногда не хватает времени в каждодневной круговерти дел, передать привет и добрые, искренние слова тем, кто верит и ждет дома в пору испытаний и разлуки».


Он отметил также ответственность и профессионализм женщин, их верность и самоотдачу семьям и близким. 


«Ваша смелость, решительность, отвага поражают даже самых закаленных бойцов», — сказал Путин обращаясь к женщинам, которые принимают участие в спецоперации. 


7 марта министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ рассказал, что задачи спецоперации выполняют порядка 1100 женщин. Он подчеркнул, что каждая третья из них имеет государственные награды. 


Заметка дополняется

#8 марта #поздравление #владимир путин
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