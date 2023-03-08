Пригожин заявил о полном контроле ЧВК «Вагнер» над восточной частью Бахмута в ДНР

Российский предприниматель, называющий себя основателем частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что силы ЧАК полностью взяли под контроль восточную часть Бахмута.





«Подразделения ЧВК «Вагнер» заняли всю восточную часть Бахмута. Все, что восточнее реки Бахмутки, полностью находится под контролем ЧВК «Вагнер», — цитирует слова Пригожина его пресс-служба в Telegram-канале.





6 марта Пригожин сообщил, что ВСУ создают группировки вокруг Бахмута для блокировки российских бойцов.





По словам бизнесмена, для блокировки частной военной компании ВСУ создала одну группировку в Славянске, вторую — в Северске, третью — в Часовом Яре, четвертую — в Константиновке.





Ранее 6 марта в офисе президента Украины сообщили, что Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский выступили за продолжение оборонной операции и дальнейшее усиление позиций украинских военных в Артемовске.