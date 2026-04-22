Светлана Акулова поздравила «Мосбилет» с первым днем рождения
Сервис помог 4,5 миллиона зрителей попасть на культурные события undefined
Светлана Акулова поздравила «Мосбилет» с первым днем рождения

Сервис помог 4,5 миллиона зрителей попасть на культурные события

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова поздравила сервис «Мосбилет» с первым днем рождения и рассказала о его преимуществах для посетителей зоосада. Подробности передает АГН «Москва».


По ее словам, платформа позволяет горожанам приобретать билеты без комиссии, буквально в несколько кликов, а для семей с детьми предусмотрены удобные сервисы — «Детский билет» и программа лояльности. Акулова отметила, что за год работы «Мосбилета» его аудитория достигла 11,8 миллиона пользователей, а продажи превысили 4,5 миллиона билетов. 


«Это не просто цифры, а миллионы счастливых зрителей, которые смогли легко и быстро попасть на любимые спектакли, концерты и выставки», — подчеркнула она.


Гендиректор зоопарка также добавила, что создатели сервиса построили не просто билетную систему, а настоящую цифровую экосистему, где каждый может найти событие по душе — от театральных премьер до мастер-классов и экскурсий.

#москва #московский зоопарк #мосбилет
