Светлана Акулова поздравила «Мосбилет» с первым днем рождения

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова поздравила сервис «Мосбилет» с первым днем рождения и рассказала о его преимуществах для посетителей зоосада. Подробности передает АГН «Москва».





По ее словам, платформа позволяет горожанам приобретать билеты без комиссии, буквально в несколько кликов, а для семей с детьми предусмотрены удобные сервисы — «Детский билет» и программа лояльности. Акулова отметила, что за год работы «Мосбилета» его аудитория достигла 11,8 миллиона пользователей, а продажи превысили 4,5 миллиона билетов.





«Это не просто цифры, а миллионы счастливых зрителей, которые смогли легко и быстро попасть на любимые спектакли, концерты и выставки», — подчеркнула она.





Гендиректор зоопарка также добавила, что создатели сервиса построили не просто билетную систему, а настоящую цифровую экосистему, где каждый может найти событие по душе — от театральных премьер до мастер-классов и экскурсий.