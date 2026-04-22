Володин заявил, что за трендом в TikTok с оскорблениями учителей стоят украинские спецслужбы

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал провокацией тренд в TikTok, где школьники публикуют фото учителей под аудиодорожку с голосами актеров сериала «Очень странные дела». Об этом он написал в своих соцсетях.





По его словам, за этим стоят украинские спецслужбы и их спонсоры, которые используют детей для привлечения аудитории в деструктивные ресурсы и втягивают учащихся в опасные коммуникации и противоправные действия. Володин предупредил, что публикация таких видео может привести к серьезным последствиям, и призвал соцсети удалять контент, нарушающий правила.





Тренд распространяется в TikTok и других соцсетях: ученики монтируют фото учителей под аудиодорожку, содержащую как имена персонажей, так и нецензурную лексику, представляя педагогов в негативном или положительном ключе.





Минпросвещения поддержало инициативу Володина о необходимости удаления видео с оскорблениями учителей. Глава ведомства Сергей Кравцов подчеркнул, что такие материалы наносят ущерб авторитету профессии, создают опасную модель поведения среди подростков и формируют ложное представление о допустимости травли и агрессии.