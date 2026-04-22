Эксперты проекта «Перезвони сам» рассказали о фразах, которые выдают мошенников

Специалисты городского проекта «Перезвони сам» подготовили подборку типичных фраз, с помощью которых можно распознать телефонных и интернет-мошенников. Об этом ТАСС сообщили в департаменте информационных технологий Москвы.





Руководитель проекта Валентина Шилина отметила, что ежедневно злоумышленники совершают миллионы звонков, и их главное оружие — не технологии, а эмоции жертвы: страх, радость или чувство долга. Преступники искусственно создают дефицит времени, не давая человеку подумать. Размещенный на сайте проекта список фраз поможет защититься, но сохранять бдительность необходимо всегда.





Самый распространенный прием — давление через страх потери денег. Классические примеры: сообщения о «компрометации карты» с требованием перевести деньги на «безопасный счет», звонки из «службы безопасности банка» о подозрительных транзакциях или оформлении кредита посторонними. Эксперты советуют в таких случаях не паниковать, прекратить разговор и перезвонить в банк по официальному номеру, указанному на карте.





Мошенники также часто представляются сотрудниками полиции, ФСБ или других служб. Характерные фразы: «Это секретная операция, любая утечка грозит проблемами», а также просьбы о сотрудничестве или сообщения о том, что родственник попал в ДТП. Важно помнить: правоохранители никогда не проводят расследования дистанционно.





Еще одна маска — представители госорганов и сервисов: «Ваш аккаунт взломан, продиктуйте код из смс», «Обновите данные для перерасчета пенсии» или «Вам положена социальная выплата». В таких случаях нужно проверять информацию только в официальных источниках и ничего не сообщать по телефону.





Особо опасны аферы, где жертву просят установить приложение или перейти по ссылке. Типичные фразы: «Смотри, это ты на фото», «Ваше устройство заражено вирусом», «Подтвердите получение посылки». Нельзя открывать ссылки от незнакомцев, а если сообщение пришло от знакомого — лучше перезвонить ему и уточнить, не взломан ли его аккаунт.





Проект «Перезвони сам» создан правительством Москвы в 2022 году вместе с ГУ МВД по городу. На его сайте можно найти расписание очных и онлайн-мероприятий, памятки, записи вебинаров, а также пройти интерактивный тренажер «Безопасный клик». Проект соответствует задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».