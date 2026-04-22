Тело новорожденной девочки с ножевыми ранениями нашли у мусорных баков в Серпухове
Мать ребенка разыскивают
Тело новорожденной девочки с ножевыми ранениями нашли у мусорных баков в Серпухове

Мать ребенка разыскивают

Тело новорожденного обнаружили рядом с мусорными контейнерами в подмосковном Серпухове. Об этом сообщили в правоохранительных органах.


Во вторник вечером у мусорных контейнеров в поселке Большевик прохожие обнаружили тело новорожденной девочки. На теле ребенка — множественные колото-резаные ранения.


Судя по первоначальной экспертизе, роды происходили не в больнице, а в бытовых условиях — где именно, пока не ясно. Ребенок появился на свет, но прожил недолго: эксперты насчитали несколько ножевых ранений.


Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного». Криминалисты уже осмотрели место трагедии: площадку для сбора отходов во дворе многоэтажек на улице Ленина. Сейчас следователи опрашивают возможных свидетелей и пытаются установить личность женщины, родившей и, предположительно, расправившейся с младенцем.

