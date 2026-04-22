Мэр Сызрани рассказал о помощи властей пострадавшим и родным погибших из-за атаки дрона ВСУ на многоэтажку
Мэр Сызрани Сергей Володченков рассказал о помощи властей пострадавшим и родным погибших из-за атаки дрона ВСУ на жилой дом. По последним данным МЧС, из-под завалов достали тела двоих человек: взрослой женщины и ребенка.


«Все необходимые меры помощи будут предоставлены. Работа сейчас проводится и с самими людьми, и с их родственниками. Мы занимаемся вопросами обеспечения безопасности, работой с пострадавшими, ликвидацией последствий атаки БПЛА, а все остальные комментарии по теме будут позже», — заявил Daily Storm градоначальник Володченков.


Он уточнил, что в результате атаки 12 человек пострадали: трое госпитализированы, а остальным людям оказали амбулаторную медпомощь. 


Мэр ранее сообщил, что после ЧП были развернуты пункты временного размещения. «Мы готовы принять всех, кому это необходимо. В ПВР работают сотрудники социальной службы (психологи, специалисты управления социальной защиты населения)»,— заверил мэр.


Губернатор Самарской области в своем Telegram-канале также подтвердил гибель двух человек после обрушения подъезда четырехэтажного дома в Сызрани. «Родным окажем и моральную, и материальную помощь. Искренне соболезную всем, кто потерял близких. Мы видим очередное бесчеловечное преступление против мирного населения», — написал Вячеслав Федорищев.


В настоящий момент проводится обследование и разбор завалов.

Для фиксации нависающих конструкций задействована инженерная техника, заявили в МЧС.


Жильцов неповрежденных подъездов частично обрушившегося дома эвакуировали. Прокуратура Самарской области взяла на контроль соблюдение прав граждан в связи с атакой дрона. Администрация Сызрани призвала жителей не публиковать фото и видео БПЛА в соцсетях.

#пострадавшие #погибшие #самарская область #сызрань #атака беспилотников #федорищев
